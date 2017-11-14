“Süper Lig’de ilk 11 oynayan sadece 3 oyuncumuz var”
Türkiye U21 Takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan, oyuncularının kendi kulüplerinde ilk 11 oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Süper Lig’de ilk 11 oynayan ve Ümit Milli Takım’a yaşı tutan 3 oyuncu var. Bunlar Albdulkadir, Yusuf ve Ertuğrul. Yani sahadaki oyuncuların çoğu takımlarında ilk 11 oynamıyor” dedi.
"Eksik de olsak kazanmaya yakındık"
Maça iyi başladıklarını fakat bu gidişatı sürdüremediklerini ifade eden Ercan, "Grubun lideriyle oynadık. Bizim için aslında iyi başlamıştık. Golü erken bulduk. Oyun kontrolümüz altında devam ediyordu. Ancak ilk yarı hakem fazla dakikaları çaldığı için top bizdeyken basit bir gol yedik. İkinci yarıya başlarken bazı hamlelerimiz olacağını konuştuk içeride. Tam hamleleri yaparken de Rüştü kırmızı kart gördü. Bu bizim için kırılma noktasıydı. Belçika'ya karşı 10 kişi oynamak kolay değil. Ancak 10 kişi yakalanabilecek en güzel fırsatı bulduk; penaltı. Fakat bunu değerlendiremedik ve sonuç itibariyle kaybettik. Eksik de olsak kazanmaya yakındık. Çocuklar da üzgün. Çok enteresan bir maç oynadık" diye konuştu.
"Şansımız zora girdi"
Oyuncuların belli bölümlerde fiziksel anlamda düşüşler yaşadığını sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız bir bölümden sonra fizik anlamında zorluk çekti. Bunun düzeltileceği yer kulüpler. Şansımız da zora girdi. Yapmamız gereken mücadele etmek. Bundan sonraki maçlarda alınabilecek en yüksek puanları almak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
"Süper Lig'de ilk 11 oynayan sadece 3 oyuncumuz var"
U21 Takımı futbolcularının kendi kulüplerinde ilk 11'de oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Abdullah Ercan, şöyle konuştu:
"Süper Lig'de ilk 11 oynayan ve Ümit Milli Takım'a yaşı tutan 3 oyuncu var. Bunlar Albdulkadir, Yusuf ve Ertuğrul. Yani sahadaki oyuncuların çoğu takımlarında ilk 11 oynamıyor. Şartlar bu şekilde. Karşımızdaki takımda ise Premier Lig'de oynayan oyuncular var. Serzeniş anlamında söylemiyorum ama şartlar bu. Yine de oyuncularım özverili oynuyor. Fakat bazı kırılma yerlerinde şans bize gülmedi."
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:10
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Önde basacak
Toplam 8
Yorum
SİSTEM İSTER 4-4-2 OYNA İSTER 3-5-2 OYNA FARKETMEZ ÖNEMLİ OLAN OYUNCULARIN TOPLU HÜCUM VE TOPLU DEFANS ANLAYIŞLARI.
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Riva'daki görüşme sona erdi!
Toplam 15
Yorum
eleman 2011 deb beri milli takimin bir basarisi yoksa tff sorun nerde diye aramasina hic gerek yok
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Önde basacak
Toplam 8
Yorum
GSFUN KORKAK FUTBOL OYNARSAN DAHA ÇOK GOL YERSİN.HER ALANDA PRES VE HÜCUMU DÜŞÜNÜRSEN OYUNU KAZANABILIRSIN.
“Süper Lig’de ilk 11 oynayan sadece 3 oyuncumuz var” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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