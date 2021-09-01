2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 263'e çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısının 263'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 6 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 5 sözleşmeli çalışan, bir gönüllü bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Covid-19'a yakalananların sayısı 263'e yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.