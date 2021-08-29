Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo'da madalya kazanan sporcuları telefonla tebrik etti

Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo'da madalya kazanan sporcuları telefonla tebrik etti

Son dakika spor haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:27
Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tokyo'da madalya kazanan sporcuları telefonla tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Kübra Korkut ve Nesim Turan ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüşerek başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Bronz madalya kazanan ancak görüşme sırasında orada olmayan diğer sporcular Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve Besra Duman'ı da kutlayan Başkan Erdoğan, "Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınız bizi çok çok mutlu etti" dedi.

Milli sporcular da desteklerinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

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