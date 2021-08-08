Haberler Tokyo 2020 Olimpiyatlar bugün bitiyor

Olimpiyatlar bugün bitiyor

23 Temmuz'da başlayan Tokyo Olimpiyatlarıı, bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacak. Atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybol ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı 2020, su topu, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Olimpiyatlar bugün bitiyor
23 Temmuz'da başlayan Tokyo Olimpiyatlarıı, bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacak. Atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybol ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı 2020, su topu, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.
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