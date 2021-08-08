Olimpiyatlar bugün bitiyor

23 Temmuz'da başlayan Tokyo Olimpiyatlarıı, bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacak. Atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybol ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı 2020, su topu, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.
23 Temmuz'da başlayan Tokyo Olimpiyatlarıı, bugün yapılacak yarışlarla tamamlanacak. Atletizmde erkekler maraton final yarışı yapılacak. Voleybol ve hentbolda kadınlar bronz ve altın madalya maçları oynanacak. Basketbolda kadınlar altın madalya karşılaşmasının yapılacağı 2020, su topu, pist bisikleti, ritmik cimnastik ile boks müsabakalarına sahne olacak.