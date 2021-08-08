Bir bronz da Uğur Aktaş’tan

Milli sporcu Uğur Aktaş, karatede erkekler kumite 75 kiloda bronz madalya kazandı. Akt aş, yarı final maçında İranlıSajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı. Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı. Milli karateci, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını boynuna taktı. Sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın madalya aldı.