Haberler Tokyo 2020 Bir bronz da Uğur Aktaş’tan

Bir bronz da Uğur Aktaş’tan

Milli sporcu Uğur Aktaş, karatede erkekler kumite 75 kiloda bronz madalya kazandı. Akt aş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Bir bronz da Uğur Aktaş’tan
Milli sporcu Uğur Aktaş, karatede erkekler kumite 75 kiloda bronz madalya kazandı. Akt aş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı. Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı. Milli karateci, karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle madalyasını boynuna taktı. Sıklette İranlı Sajad Ganjzadeh altın madalya aldı.
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