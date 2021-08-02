Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalyanın sahibi oldu!

Son dakika spor haberi: Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalyanın sahibi oldu!

Son dakika spor haberi... Tokyo Olimpiyatları'nda grekoromen stil 130 kiloda yarışan Rıza Kayaalp, bronz madalya kazanmak için İranlı güreşçi Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:40
Son dakika spor haberi: Rıza Kayaalp Tokyo'da bronz madalyanın sahibi oldu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı.

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı. Kayaalp, Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi oldu.

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