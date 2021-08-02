Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi

Tokyo'da ringdeki gururlarımızdan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırarak olimpiyat madalyasını garantiledi. 51 kiloda yarışan Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti. Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.



RAKİP ÇİNLİ HUANG

Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu. Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde Çin Taipeisi'nden Hsiao- Wen Huang ile eşleşti. 2019'da dünya şampiyonu olan Huang, Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Sırbistan'dan Nina Radovanovic'i 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve Buse Naz'ın rakibi olmaya hak kazandı. Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü 08.00'da başlayacak.



BU MİLLİ MESELE

Buse Naz Çakıroğlu, ülkemizin yaşadığı yangın felaketlerinden dolayı buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. 25 yaşındaki sporcumuz, "Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız" diye konuştu.