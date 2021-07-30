Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Arjantin maçı canlı yayın bilgileri!

Türkiye Arjantin voleybol maçı için sporseverler geri sayıma geçti...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubundaki 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atmasına rağmen sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.

Üçüncü maçlar sonunda Filenin Sultanları 1 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 4 puan ile 4. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları B Grubu'ndaki 4. maçında 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 08.20'de Arjantin ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.

TUR İÇİN VEYA 3-0 VEYA 3-1'LİK GALİBİYET YETECEK

Gruptan çıkmak için Filenin Sultanları'na Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. Millilerin, 3-2 kazanması veya olası yenilgisi halinde ise gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak.







Voleybolda A ve B gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Güney Kore-Dominik Cumhuriyeti: 3-2

Sırbistan-Kenya: 3-0

Japonya-Brezilya: 0-3

B Grubu:

İtalya-Arjantin: 3-0

Çin-Rusya Olimpiyat Komitesi: 2-3

ABD-Türkiye: 3-2



