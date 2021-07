İki takım turladı!

Tokyo 2020 erkek basketbolda çeyrek finale kalan iki takım daha belli oldu. Gruplardan ilk çıkan Fransa'nın ardından İspanya ve Slovenya daha adını son 8'e yazdırdı. C Grubu'na Slovenya, ev sahibi Japonya'yı 116-81, İspanya ise Arjantin'i 81-71 yenerek ikide iki yaptı. A Grubu'nda ABD, Çekya ve İran; B Grubu'nda Avustralya, İtalya, Almanya ve Nijerya'nın ilk 2 şansı sürüyor. C Grubu'nda diğer iki takım da en iyi üçüncü olarak üst tura çıkmaya çalışacak. A ve B Grubu'nda son maçlar yarın, C Grubu'nda ise 1 Ağustos'ta olacak.