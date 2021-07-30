Haberler Tokyo 2020 İki takım turladı!

İki takım turladı!

Erkek basketbolda Fransa’nın ardından Slovenya ve İspanya da son 8’e kalmayı başardı. Kalan 5 takım son maçların ardından belli olacak.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
İki takım turladı!

Tokyo 2020 erkek basketbolda çeyrek finale kalan iki takım daha belli oldu. Gruplardan ilk çıkan Fransa'nın ardından İspanya ve Slovenya daha adını son 8'e yazdırdı. C Grubu'na Slovenya, ev sahibi Japonya'yı 116-81, İspanya ise Arjantin'i 81-71 yenerek ikide iki yaptı. A Grubu'nda ABD, Çekya ve İran; B Grubu'nda Avustralya, İtalya, Almanya ve Nijerya'nın ilk 2 şansı sürüyor. C Grubu'nda diğer iki takım da en iyi üçüncü olarak üst tura çıkmaya çalışacak. A ve B Grubu'nda son maçlar yarın, C Grubu'nda ise 1 Ağustos'ta olacak.

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