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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya ABD'nin

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışında ABD, altın madalya kazandı. Gümüş madalya ise İtalya'ya gitti.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 07:06
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya ABD'nin

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 4x100 metre serbest bayrak yarışı finalinde ilk sırada gelen ABD, altın madalyaya uzandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker ve Zach Apple'dan oluşan ABD takımı, 3.08.97'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri ve Manuel Frigo'nun yer aldığı İtalya, 3.10.11'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalyayı ise 3.10.22'lik derecesiyle Matthew Temple, Zac Incerti, Alexander Graham ve Kyle Chalmers'in yarıştığı Avustralya aldı.



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