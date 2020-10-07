Fatih Sultan Tekke

Oldukça keyifli bir mücadele oldu. Boğalar öne geçti, Bandırma 1-1'i buldu. Bu andan itibaren İstanbulspor kalecisi Alperen müthiş kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Onur, mücadelenin son dakikalarında attığı golle İstanbul'a 3 puanı getirdi.
KEÇİÖREN-ALTAY
Maçın başından sonuna kadar İzmir temsilcisi üstündü. Keçiören kalecisi Metin gününde olmasa çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı. 81'de oyuna giren Gnanduillet topla ilk buluşmasında golünü attı. Altay büyük üstünlük kurduğu maçı kazandı.
TUZLA-BURSASPOR
İnanılmaz bir karşılaşma oldu. Bursaspor karşılaşmaya fırtına gibi başlayıp 11. dakikada 3-0 öne geçti. Ancak Tuzlaspor pes etmedi. İstanbul temsilcisi 67'de skoru 3-3'e getirmeyi başardı. Bursaspor, 10 kişi kaldığı maçta 1 puanı aldı ama sevinemedi.
GİRESUN-BOLU
Konuk Boluspor öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Giresunspor'da Nalepa müthiş bir futbol ortaya koydu. Takımı orkestra şefi gibi yönetti. Çotanaklar, Balde ile eşitliği bulduktan sonra Uzodimma'nın kafa golüyle maçı 2-1 kazandı.
ALTINORDU-ANKARA
Ankaraspor yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek maçı tek başına çözdü. Önce Metehan'a asist yaptı, sonra rakibin hatasını değerlendirip araya iyi girdi ve golünü attı. Alkışı aldı.
ESKİŞEHİR-ÜMRANİYE
Mücadelede fazla pozisyon olmadı. Konuk Ümraniye öne geçtikten sonra Eskişehirspor baskı kurdu. Önce bir penaltı kaçırdılar ardından İstanbul ekibinin kendi kalesine attığı golle 1 puanı kurtardılar. Bu Es-Es için gelecek haftalar adına moral oldu.
BALIKESİR-MENEMEN
Maça penaltılar damga vurdu. Balıkesirspor'da Mrsic iki penaltıyla takımına galibiyeti getirdi. Mücadele 2-1 Bal- Kes'in üstünlüğüyle devam ederken Menemen 90+3'te penaltı kazandı. Taşkın penaltıyı kaçırınca Balıkesirspor kritik 3 puanı kazandı.
SAMSUN-AKHİSAR
İlk yarısı zevksiz, ikinci devresi ise mükemmel bir maç oldu. Karşılaşmada sadece gol eksikti. Adana Demirspor da Adanaspor da tehlikeli pozisyonlar yakaladı ancak iki takımın kalecisi de formdaydı. Sonuçta takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.
A.DEMİR-ADANA
İlk yarısı zevksiz, ikinci devresi ise mükemmel bir maç oldu. Karşılaşmada sadece gol eksikti. Adana Demirspor da Adanaspor da tehlikeli pozisyonlar yakaladı ancak iki takımın kalecisi de formdaydı. Sonuçta takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.