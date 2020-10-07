‘Bay asist’ Michal Nalepa

Giresunspor'un yıldızı Michal Nalepa son 2 haftada kazanılan 6 puanda başrolü oynadı. Orta sahada takımı orkestra şefi gibi yöneten Polonyalı yıldız, 2-1 kazanılan Bursaspor mücadelesinde 2 golün de pasını vermişti. Çotanaklar, Boluspor'u yine aynı skorla devirirken 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmada da 1 asist yaptı. Sadece tabelayı değiştirmesiyle değil, attığı müthiş paslarla da sezona müthiş giren Nalepa, Giresunspor'u zirveye taşımak istiyor.

PREMİER LİG MAÇI GİBİ

Dakikalar 11'i gösterirken Bursaspor, Tuzlaspor karşısında 3-0 öne geçmişti. Ancak İstanbul ekibi pes etmedi, 3 golle geri döndü. Mücadele 3-3 bitti. Tuzla-Bursa maçını izleyenler "Premier Lig gibi. Mükemmel" yorumu yaptılar.