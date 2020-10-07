Haberler 10 Numara ‘Bay asist’ Michal Nalepa

‘Bay asist’

Giresunspor'un yıldızı son 2 haftada kazanılan 6 puanda başrolü oynadı. Orta sahada takımı orkestra şefi gibi yöneten Polonyalı yıldız, 2-1 kazanılan mücadelesinde 2 golün de pasını vermişti.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 23:33 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
‘Bay asist’ Michal Nalepa

Giresunspor'un yıldızı son 2 haftada kazanılan 6 puanda başrolü oynadı. Orta sahada takımı orkestra şefi gibi yöneten Polonyalı yıldız, 2-1 kazanılan mücadelesinde 2 golün de pasını vermişti. Çotanaklar, 'u yine aynı skorla devirirken 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmada da 1 asist yaptı. Sadece tabelayı değiştirmesiyle değil, attığı müthiş paslarla da sezona müthiş giren Nalepa, Giresunspor'u zirveye taşımak istiyor.

PREMİER LİG MAÇI GİBİ
Dakikalar 11'i gösterirken Bursaspor, Tuzlaspor karşısında 3-0 öne geçmişti. Ancak ekibi pes etmedi, 3 golle geri döndü. Mücadele 3-3 bitti. Tuzla-Bursa maçını izleyenler " gibi. Mükemmel" yorumu yaptılar.

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