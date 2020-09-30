İlklerin maçı: Birçok siftah birden

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı. İzmir temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. Yeni transferden Erhan Çelenk ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı.

Altay , İkinci Lig'de 1 Ekim 2011 tarihinde evinde Kocaelispor'u 6-0 yendikten sonra 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1'inci Lig'de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı. İzmir temsilcisi 29 Nisan 2017'de 3'üncü Lig'de iç sahada Beylerbeyi'ni 6-1 yenmiş, 23 Eylül 2017'de ise İkinci Lig'de deplasmanda Nazilli Bld'yi yine 6-1'lik skorla dize getirmieyi başarmıştı.