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İlklerin maçı: Birçok siftah birden

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde 'u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 22:34 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
İlklerin maçı: Birçok siftah birden

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında evinde 'u 6-0 yenerek üzerindeki karabulutları dağıtan Altay, ilkleri yaşadı. temsilcisi ligdeki ilk galibiyetini alırken, son 2 yılın gol kralı Porkekizli yıldız Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta 4 gol birden kaydetti. Yeni transferden Erhan Çelenk ilk golünü atarken, Kappel de bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı.

Altay , 'de 1 Ekim 2011 tarihinde evinde Kocaelispor'u 6-0 yendikten sonra 9 yıl sonra aynı skorla bu kez 1'inci Lig'de Eskişehirspor karşısında zafere uzandı. İzmir temsilcisi 29 Nisan 2017'de 3'üncü Lig'de iç sahada Beylerbeyi'ni yenmiş, 23 Eylül 2017'de ise İkinci Lig'de deplasmanda Nazilli Bld'yi yine 6-1'lik skorla dize getirmieyi başarmıştı.

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