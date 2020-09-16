Burak çok 'ince' gördü

TFF 1. Lig'de Altınordu, Menemenspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederken maça damdasını vuran isim Burak İnce oldu. 73. dakikada oyuna dahilo olan 16 yaşındaki futbolcu 84'te kazanılan frikikte topun başına geçti. Mükemmel kullandığı sol ayağıyla meşin yuvarlağı tam 90'a yolladı. Menemenspor'un kilidini açan Burak maç sonunda tebrikleri kabul etti.

DEVLERİN TAKİBİNDE

Burak İnce, Altınordu'nun Türk futboluna sunmaya hazırlandığı son yıldız adayı. 2004 doğumlu süper yetenek şimdiden Avrupa devlerini peşinden koşturmaya başladı. Juventus, Manchester City, Sevilla gibi ekiplerin peşine düştüğü 16 yaşındaki Burak'ın Türk futbolunun transfer rekorunu kırması bekleniyor. Genç 10 numara da kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.