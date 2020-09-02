Fotoğrafa iyi bakın
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'daki 30 Ağustos töreninde, "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bu fotoğraflara iyi baksın" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin şanlı istiklal mücadelesini zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman Mehmetçikleri minnetle, hürmetle, rahmetle andığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Kutlamaların iptal edildiğini söyleyenler bugün buradaki fotoğrafa iyi baksınlar. İşte burada, Zafertepe'deyiz. 98 yıl önceki ruhla omuz omuza, tarihimizin en büyük zaferlerinden birini kutluyoruz. Ecdadımızın emanetine, hatırasına gururla, minnetle sahip çıkıyoruz. Türkiye bu topraklar üzerinde oynanan kirli oyunları bozmuş ve kendi göbeğini kendi kesebilen bir ülke olma yolunda güçlü adımlar atmaya başlamıştır" dedi.
"İSTİKBALİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Kasapoğlu, "Malazgirt ruhu, İstiklal Harbi ruhu, 15 Temmuz ruhu; hep aynı duruşun tarihsel izdüşümleridir. 58 yıl önce kahraman milletimizin ve şanlı ordumuzun 'Al bayrak inmesin' diye mücadele verdiği bu topraklarda, biz de bugün ayı ruhla bayrağımız, hürriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz." diye konuştu.
- 2.9.2020
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