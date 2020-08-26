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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Yalova çıkarması

'da bir dizi ziyarette bulunan Kasapoğlu, "Gençlerimiz düşünsün, irdelesin bir şeye körü körüne teslim olmasın. Okuyan, yazan, üreten bir gençlik olsun" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere 'ya gitti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Kasapoğlu, Yalova Valisi Muammer Erol tarafından ildeki spor yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yalova Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelen , burada yaptığı konuşmada, gençlere yönelik çalışmalarla yarınların daha aydınlık olacağını söyledi.

GENÇLERLE İÇ İÇE...
Bakan Kasapoğlu, gençlerle buluşmasında "Biz diyoruz ki gençlerimiz düşünsün, irdelesin, hiçbir şeye körü körüne teslim olmasın. Okuyan, yazan, sorgulayan, üreten bir gençlik olsun." ifadesini kullandı. Program kapsamında Yalova'daki tesisleri de dolaşan Kasapoğlu, Şampiyon Yalovaspor'u tebrik etti. Yalovaspor antrenmanında penaltı atan Kasapoğlu, Masa Tenisi 'ndeki ziyarette de gençlerle masa tenisi oynadı.

  1. 26.8.2020
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