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15 Ocak 2020, Çarşamba
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'un hasreti bitti

Samsun'un hasreti bitti

’yi yenip ’ta liderliğe yükselen ’un hocası “Mutluyuz” dedi.

, kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek, 1,5 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü mücadeleyi değerlendirdi. Sağlam, "1,5 yılın ardından ligde lider olduk" dedi. Tecrübeli hoca, "Bunu keyfini yaşayacağız. Rehavete girecek bir durum yok. Aksine daha fazla sorumluluk yükleyecek. Cumartesi günü bir final maçı bizi bekliyor. Pazartesiden itibaren o maça hazırlanacağız. Liderliğin yüklediği sorumluluklar var. Bundan sonra daha fazla çalışacağız, fedakarlık yapacağız" ifadesini kullandı.

  1. 15.1.2020
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