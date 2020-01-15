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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Lider Hatayspor coştu

Lider Hatayspor coştu

1. Lig'in lideri Yeni Malatya forması giyen ve Kasımpaşalı Popov’u etti.

İlk 2 takımın direkt olarak 'e yükseleceği 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Hatayspor 36 puanla tamamlamıştı. 3. basamaktaki Keçiörengücü'nün 8 puan önünde yer alan Güney temsilcisi, bu fırsatı kaçırmamak için devre arası transferini iyi değerlendiriyor. Hatayspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran sağ bek Strahil Popov (29) ve 'un sol beki 'ı (25) renklerine bağladı. Savunmaya yaptığı takviyelerle daha da güçlenen Hatayspor'da tek hedef, büyük avantajını koruyarak Süper Lig hedefine ulaşmak. Teknik direktör Bayram Toysal da "Gereken takviyeleri yapıyoruz. İkinci devreye hazır olacağız. Bu şehri Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 15.1.2020
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