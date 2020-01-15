Lider Hatayspor coştu
TFF 1. Lig'in lideri Yeni Malatya forması giyen Buğra Çağıran ve Kasımpaşalı Popov’u transfer etti.
İlk 2 takımın direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Hatayspor 36 puanla tamamlamıştı. 3. basamaktaki Keçiörengücü'nün 8 puan önünde yer alan Güney temsilcisi, bu fırsatı kaçırmamak için devre arası transferini iyi değerlendiriyor. Hatayspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran sağ bek Strahil Popov (29) ve Yeni Malatyaspor'un sol beki Buğra Çağıran'ı (25) renklerine bağladı. Savunmaya yaptığı takviyelerle daha da güçlenen Hatayspor'da tek hedef, büyük avantajını koruyarak Süper Lig hedefine ulaşmak. Teknik direktör Bayram Toysal da "Gereken takviyeleri yapıyoruz. İkinci devreye hazır olacağız. Bu şehri Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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