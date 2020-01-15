Lider Hatayspor coştu

İlk 2 takımın direkt olarak Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Hatayspor 36 puanla tamamlamıştı. 3. basamaktaki Keçiörengücü'nün 8 puan önünde yer alan Güney temsilcisi, bu fırsatı kaçırmamak için devre arası transferini iyi değerlendiriyor. Hatayspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran sağ bek Strahil Popov (29) ve Yeni Malatyaspor'un sol beki Buğra Çağıran'ı (25) renklerine bağladı. Savunmaya yaptığı takviyelerle daha da güçlenen Hatayspor'da tek hedef, büyük avantajını koruyarak Süper Lig hedefine ulaşmak. Teknik direktör Bayram Toysal da "Gereken takviyeleri yapıyoruz. İkinci devreye hazır olacağız. Bu şehri Süper Lig'e taşıyacağız" ifadelerini kullandı.