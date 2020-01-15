Hedefimiz Play-off

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyledi. Eroğlu "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Son 3 sezonda ikinci devrelerde iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon hedefimiz 35 puan. Bunu toplayarak playoff'a kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.