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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Hedefimiz Play-off

Hedefimiz Play-off

iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyledi.

iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyledi. Eroğlu "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Son 3 sezonda ikinci devrelerde iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon hedefimiz 35 puan. Bunu toplayarak playoff'a kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 15.1.2020
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