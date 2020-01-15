Hedefimiz Play-off
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyledi.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyledi. Eroğlu "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Son 3 sezonda ikinci devrelerde iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon hedefimiz 35 puan. Bunu toplayarak playoff'a kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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