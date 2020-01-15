Erkan Sözeri: 64 puan yeter

Ligin ilk yarısında gösterdikleri performansı ikinci yarıda da göstermek istediklerini belirten Sözeri, "Erzurum şehrinin, camiasının, taraftarının, yönetimin beklentisi büyük, hedef Süper Lig, olmazsa olmaz" dedi. Sözeri, "Şu anda ikinci pozisyondayız, bugün lig bitse Süper Lig'deyiz. O yüzden geldiğimiz nokta iyi, zaten hedefim en az 30-33 puan aralığıydı. Çünkü biz geldik ve 13 maç, 26 puan yaptık, ortalama 2 puan. Ortalama 2 puan zaten genelde sizi bir üst lige çıkarıyor, o yüzden hedeflediğimiz noktadayız. Performansa bakarsak ilk yarıda bazı maçlarda dalgalı performanslar olmadı değil ama genele bakarsak hem bireysel hem de takımsal olarak iyi performans gösterdiğimiz maçlar oldu, oyuncularımın hemen hemen hepsi gayretliydi" ifadesini kullandı.

Sözeri şöyle devam etti: "Çoğunluk iyi performans gösterdi, şimdi bu noktadayız. Şimdi ana amaç bunu devam ettirmek, sadece burada bitmiyor. Güzel bir yerde bitirdiğimiz ortada ama dediğim gibi bunu devam ettirmek önemli. Süper Lig'e çıkma barajı bu sezon daha düşük olacak. Bu sene ilk ikinin çıkma barajının biraz daha düşük olacağını düşünüyorum çünkü lig çok dengeli gidiyor. Mesela geçen sene ben Gençlerbirliği'nde ilk yarı 41 puan yaptık, çok üst düzey bir puandı sonra 68-70'lere doğru çıktı. Ama ben bu sene ilk ikinin de 62-63'lerin içinde olacağını düşünüyorum. Bu da demektir ki 17 maç oynayacağız, 2 puan ortalaması yakalasak 34 puan yapıyor, 64 puan ise sizi şampiyon yapar. Bu ortalamayı yakaladığımız sürece bir üst ligde olacağımızı düşünüyorum"

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞÖLEN OLACAK

Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ile oynanacak maçın önemine değinen Sözeri, "Zaten amacımız Erzurumspor'a bir Süper Lig takımı getirmekti, Beşiktaş gibi güzide bir kulübü getirecek ve izleteceğiz. Her bakımdan güzel bir şölen ve maç olacak. Amacımıza ulaştık, takımımıza, kulübümüze ekonomik katkı anlamında ve taraftarımız Süper Lig'i özlemiştir, 7 ay önce Süper Lig'de idiler. Onlara Süper Lig takımı izletip inşallah da 4-5 ay sonra Süper Lig'i hatırlatıp orada olmak ana amacımız" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'İ KUTLAMAK LAZIM

A Milli Takım'ın başarısına da değinen Sözeri, "Şenol Hoca'yı buradan kutlamak lazım. Bu ülkede çok güzel gençlerin olduğunu ve bu gençlerin her şeyi yapabileceğini tüm dünyaya aldığı sonuçlarla gösterdi. Ruh dediğimiz şey, al bayrağımız için mücadele dediğimiz şey gerçekten oyuncuların para pul düşünmeden bayrak, vatan, Türkiye halkı için çok güzel mücadele ettiler, bunu da sahada çok net gösterdiler. O yüzden ben çok umutluyum, orada da çok başarılı sonuçlar alacaklar. Ben son İzlanda maçını canlı izledim, milli maçlara insanlar gitmeyi tercih etmiyordu ama şimdi gittim dolu tribünlerin önünde oynadık. Demek ki insanlar artık mücadele ruhunu görüyorlar" ifadesini kullandı.