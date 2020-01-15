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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Ban-Ban’da bayram var

Ban-Ban’da bayram var

’da sezonun ikinci yarısına 3 puanla başlamanın sevinci yaşanıyor.

'ta zirve mücadelesi veren , ikinci yarıya zaferle başladı. Vanspor karşısında 90+4'te Hüseyin Bak'ın attığı golle zafere uzanan bordo-beyazlılarda bayram havası yaşanıyor. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Serdar Bozkurt, "Vanspor güçlü bir takım. Kritik bir galibiyet aldık. Sabırlı ve disiplinli oynayarak, 90+4'te golü bulduk" diye konuştu.
  1. 15.1.2020
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