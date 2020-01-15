Arif Morkaya iddialı
Boluspor'un yeni transferi Arif Morkaya iddialı açıklamalarda bulundu.
Boluspor'un yeni transferi Arif Morkaya iddialı açıklamalarda bulundu. Arif "Boluspor şu anda küme düşme hattında. Bu şehre yakışan ise çok daha üst sıralar. Biz de ligin ikinci devresinde bunun için mücadele edeceğiz. Boluspor'u ligde tutacağız. Futbolcu grubu buna inanıyor" diye konuştu.
- 15.1.2020
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