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15 Ocak 2020, Çarşamba
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iddialı

Arif Morkaya iddialı

'un yeni transferi iddialı açıklamalarda bulundu.

'un yeni transferi iddialı açıklamalarda bulundu. Arif "Boluspor şu anda küme düşme hattında. Bu şehre yakışan ise çok daha üst sıralar. Biz de ligin ikinci devresinde bunun için mücadele edeceğiz. Boluspor'u ligde tutacağız. Futbolcu grubu buna inanıyor" diye konuştu.

  1. 15.1.2020
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