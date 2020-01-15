ADS atağa kalktı

TFF 1. Lig'de son 2 sezonda yaptığı yatırımların karşılığını alamayan Adana Demirspor bir kez daha atağa kalktı. İlk devrede kaydettiği 23 golle, ligin en skorer 4. ekibi olan Güney temsilcisi devre arasında iki forvet oyuncusu birden aldı. Adana Demirspor ilk olarak Norveç'in Haugesund ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Malili İbrahima Kone'yi 6 aylığına kiraladı. Adana Demirspor ardından sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giyen Mehmet Akyüz'ü renklerine bağladı. 34 yaşındaki futbolcu resmi imzayı attı.

HEDEFİMİZ BELLİ

Mehmet Akyüz kariyerini Adana Demirspor gibi köklü bir camiada sürdüreceği için mutlu olduğunu söyledi. 34 yaşındaki futbolcu "Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor. Ben de bu hedefe yardımcı olabilmek için buraya geldim. Tecrübemi genç arkadaşlara da aktaracağım. İnşallah bu imza iki taraf için de hayırlı olur. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak hep birlikte yürüyeceğiz. İnşallah yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı. Mehmet Akyüz ilk devrede gol atamamıştı.