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15 Ocak 2020, Çarşamba
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ADS atağa kalktı

ADS atağa kalktı

Ligin en fazla gol atan 4. takımı olan Adana Demir, 20 yaşındaki Kone ve 34’lük M.Akyüz’ü aldı. Tek hedef ’e yükselmek

1. Lig'de son 2 sezonda yaptığı yatırımların karşılığını alamayan bir kez daha atağa kalktı. İlk devrede kaydettiği 23 golle, ligin en skorer 4. ekibi olan Güney temsilcisi devre arasında iki forvet oyuncusu birden aldı. Adana Demirspor ilk olarak Norveç'in Haugesund ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Malili İbrahima Kone'yi 6 aylığına kiraladı. Adana Demirspor ardından sezonun ilk yarısında Denizlispor forması giyen 'ü renklerine bağladı. 34 yaşındaki futbolcu resmi imzayı attı.

HEDEFİMİZ BELLİ

Mehmet Akyüz kariyerini Adana Demirspor gibi köklü bir camiada sürdüreceği için mutlu olduğunu söyledi. 34 yaşındaki futbolcu "Adana şehri 'i hak ediyor. Ben de bu hedefe yardımcı olabilmek için buraya geldim. Tecrübemi genç arkadaşlara da aktaracağım. İnşallah bu imza iki taraf için de hayırlı olur. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar olarak hep birlikte yürüyeceğiz. İnşallah yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırız" ifadelerini kullandı. Mehmet Akyüz ilk devrede gol atamamıştı.

  1. 15.1.2020
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