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25 Aralık 2019, Çarşamba
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'den Devrek'e destek

Mesut Özil'den Devrek'e destek

ekibi 'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu , memleketinin takımı ’a destek olacağının sözünü verdi.

6.Grup ekiplerinden 'a dünyaca ünlü futbolcu 'den destek geldi. 'li yıldız, memleketinin takımı Devrek'in yarım kalan tesisi için ilçeye maddi yardım sözü verdi.

  1. 25.12.2019
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