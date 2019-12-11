Tekirdağ farklı kazandı: 3-0 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Haberleri Tekirdağ farklı kazandı: 3-0

farklı kazandı:

Tekirdağ farklı kazandı: 3-0

11.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor, evinde konuk ettiği Uzunköprü'yü , ve 'un golleriyle mağlup etti.

11.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Tekirdağspor, evinde konuk ettiği Uzunköprü'yü , ve 'un golleriyle mağlup etti.
  1. 11.12.2019
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