Yeni başkan Volkan Can
TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can oldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Olağan Üstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Kırklarelispor Kulübü'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi.
TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can oldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Olağan Üstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Kırklarelispor Kulübü'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Yeni başkan Can, tüm yöneticilerle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak kulüplerin haklarını savunacaklarını söyledi.
İNEGÖLSPOR
Başkent Akademi ile 1-1 berabere kalan İnegölspor'un hocası Murat Yoldaş, hakem yönetimlerindeki adaletsizlikten şikayet ederken, "Play-off iddiamızın arkasındayız" ifadesini kullandı.
ELAZIĞSPOR
Sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek ligde 6 hafta sonra kazanan Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, "Bu lig çok kötü bir lig. Golü atan takım maalesef yerden kalkmıyor" dedi.
BANDIRMASPOR
Velimeşe'yi 2-1 yenen Bandırma'da sevinç yaşanıyor. Lider Ankara Demir'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Ban-Ban'ın hocası Serdar Bozkurt, zirve yarışında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.
- 20.11.2019
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Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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