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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Yeni başkan

Yeni başkan Volkan Can

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan oldu. 'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig 'na tek aday olarak giren 'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan oldu. 'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig 'na tek aday olarak giren 'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Yeni başkan Can, tüm yöneticilerle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak kulüplerin haklarını savunacaklarını söyledi.

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  1. 20.11.2019
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