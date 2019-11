TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Volkan Can oldu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği Olağan Üstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Kırklarelispor Kulübü'nde başkanlık görevinde de bulunan Volkan Can oy birliğiyle yeni başkan seçildi. Yeni başkan Can, tüm yöneticilerle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak kulüplerin haklarını savunacaklarını söyledi.

İNEGÖLSPOR

Başkent Akademi ile 1-1 berabere kalan İnegölspor'un hocası Murat Yoldaş, hakem yönetimlerindeki adaletsizlikten şikayet ederken, "Play-off iddiamızın arkasındayız" ifadesini kullandı.

ELAZIĞSPOR

Sahasında Sivas Belediyespor'u 2-1 yenerek ligde 6 hafta sonra kazanan Elazığspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, "Bu lig çok kötü bir lig. Golü atan takım maalesef yerden kalkmıyor" dedi.

BANDIRMASPOR

Velimeşe'yi 2-1 yenen Bandırma'da sevinç yaşanıyor. Lider Ankara Demir'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Ban-Ban'ın hocası Serdar Bozkurt, zirve yarışında kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi.