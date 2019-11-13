Tarzan şov

Beyaz Grup'ta bu sezon liglerin gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulunduran namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda güçlü rakibi Afjet Afyonspor'u da 2-0 yenerken son 3 maçta kalesini gole de kapattı. En yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan önünde zirvede yer alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olan 34 puanlı siyah-beyazlı takım, şimdiye kadar oynadığı 12 maçın 7'sinde rakiplere gol izni vermedi. 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa, üst üste 6. galibiyetini aldı. Liglerin en çok kazanan, 38 golle en çok gol atan ve 34 puanla en çok puan toplayan takım olan siyah-beyazlılar, Afyon galibiyetini büyük coşkuyla kutladı.