Tarzan şov
Beyaz Grup’ta şampiyonluk hedefleyen siyah-beyazlı ekip Afyon engelini de kayıpsız aşıp yoluna devam etti.
Beyaz Grup'ta bu sezon liglerin gol, galibiyet ve puan rekorunu elinde bulunduran namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda güçlü rakibi Afjet Afyonspor'u da 2-0 yenerken son 3 maçta kalesini gole de kapattı. En yakın rakibi Samsunspor'un 6 puan önünde zirvede yer alıp şampiyonluğun en güçlü adayı olan 34 puanlı siyah-beyazlı takım, şimdiye kadar oynadığı 12 maçın 7'sinde rakiplere gol izni vermedi. 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Manisa, üst üste 6. galibiyetini aldı. Liglerin en çok kazanan, 38 golle en çok gol atan ve 34 puanla en çok puan toplayan takım olan siyah-beyazlılar, Afyon galibiyetini büyük coşkuyla kutladı.
- 13.11.2019
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