Bursaspor zinciri kırdı
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Bursaspor, İstanbul takımlarına karşı şanssızlığını kırdı. 25 Eylül 2016’da Kasımpaşa’yı yendikten sonra İstanbul ekipleri karşısında maç alamamıştı. İstanbulspor’u yıktılar.
Yeşil-beyazlılar son olarak 25 Eylül 2016'da Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla devirmişti. Ardından çıktığı 27 karşılaşmada İstanbul temsilcilerine karşı galibiyet alamamıştı. Anadolu'nun güçlü ekibinin bu hasreti sona erdi. Bursaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek özlemini dindirdi, taraftarını sevindirdi.
AĞLAR BAŞROLDE
Bursaspor'un İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyette Çağlar Şahin Akbaba önemli rol oynadı. 24 yaşındaki kaleci skor 0-0'ken İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı kurtardı. Ardından 2 gol bulan Timsahlar rahatladı. Son bölümde sarı-siyahlıların attığı gol puana yetmedi. Bursaspor bu sezon bir başka İstanbul takımı Karagümrük ile oynadığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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