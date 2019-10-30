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30 Ekim 2019, Çarşamba
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zinciri kırdı

Bursaspor zinciri kırdı

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren , takımlarına karşı şanssızlığını kırdı. 2016’da ’yı yendikten sonra İstanbul ekipleri karşısında maç alamamıştı. ’u yıktılar.

Yeşil-beyazlılar son olarak 2016'da 'yı 1-0'lık skorla devirmişti. Ardından çıktığı 27 karşılaşmada temsilcilerine karşı galibiyet alamamıştı. Anadolu'nun güçlü ekibinin bu hasreti sona erdi. , 'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek özlemini dindirdi, taraftarını sevindirdi.

AĞLAR BAŞROLDE
Bursaspor'un İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyette Çağlar Şahin Akbaba önemli rol oynadı. 24 yaşındaki kaleci skor 0-0'ken İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı kurtardı. Ardından 2 gol bulan Timsahlar rahatladı. Son bölümde sarı-siyahlıların attığı gol puana yetmedi. Bursaspor bu sezon bir başka İstanbul takımı Karagümrük ile oynadığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti.

  1. 30.10.2019
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