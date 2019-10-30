Bursaspor zinciri kırdı

Yeşil-beyazlılar son olarak 25 Eylül 2016'da Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla devirmişti. Ardından çıktığı 27 karşılaşmada İstanbul temsilcilerine karşı galibiyet alamamıştı. Anadolu'nun güçlü ekibinin bu hasreti sona erdi. Bursaspor, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek özlemini dindirdi, taraftarını sevindirdi.



AĞLAR BAŞROLDE

Bursaspor'un İstanbulspor'a karşı aldığı galibiyette Çağlar Şahin Akbaba önemli rol oynadı. 24 yaşındaki kaleci skor 0-0'ken İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltıyı kurtardı. Ardından 2 gol bulan Timsahlar rahatladı. Son bölümde sarı-siyahlıların attığı gol puana yetmedi. Bursaspor bu sezon bir başka İstanbul takımı Karagümrük ile oynadığı mücadeleyi 3-1'lik skorla kaybetmişti.