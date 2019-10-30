Ben bu takımı bırakmam
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük maçının devre arasında taraftarla konuştu. Kısa süre önce görevi bıraktığını söyleyip kongre kararı alan Sancak çark etmişti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük maçının devre arasında taraftarla konuştu. Kısa süre önce görevi bıraktığını söyleyip kongre kararı alan Sancak çark etmişti. En azından 4 hafta daha görevinin başında olduğunu belirten Sancak "Ben bu takımı bırakmam. 421 değil, 4200 gün ceza verseler önemli değil. Siz takıma sahip çıkın yeter" dedi. Taraftarlar da Başkan Sancak'a sahip çıktı.
- 30.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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