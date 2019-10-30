Ben bu takımı bırakmam - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Haberleri Ben bu takımı bırakmam

Ben bu takımı bırakmam

Ben bu takımı bırakmam

Demirspor Başkanı , Karagümrük maçının devre arasında taraftarla konuştu. Kısa süre önce görevi bıraktığını söyleyip kongre kararı alan Sancak çark etmişti.

Demirspor Başkanı , Karagümrük maçının devre arasında taraftarla konuştu. Kısa süre önce görevi bıraktığını söyleyip kongre kararı alan Sancak çark etmişti. En azından 4 hafta daha görevinin başında olduğunu belirten Sancak "Ben bu takımı bırakmam. 421 değil, 4200 gün ceza verseler önemli değil. Siz takıma sahip çıkın yeter" dedi. Taraftarlar da Başkan Sancak'a sahip çıktı.

  1. 30.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ben bu takımı bırakmam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN