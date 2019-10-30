Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Karagümrük maçının devre arasında taraftarla konuştu. Kısa süre önce görevi bıraktığını söyleyip kongre kararı alan Sancak çark etmişti. En azından 4 hafta daha görevinin başında olduğunu belirten Sancak "Ben bu takımı bırakmam. 421 değil, 4200 gün ceza verseler önemli değil. Siz takıma sahip çıkın yeter" dedi. Taraftarlar da Başkan Sancak'a sahip çıktı.