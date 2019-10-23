Gol düellosu Adıyaman’ın: 3-2
2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman, evinde konuk ettiği Nizipspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-yeşilli kulübün gollerin Yunus Emre, Halil ve Tugay attı. Adıyaman puanını 13’e yükseltti.
2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Adıyaman, evinde konuk ettiği Nizipspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-yeşilli kulübün gollerin Yunus Emre, Halil ve Tugay attı. Adıyaman puanını 13'e yükseltti.
- 23.10.2019
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