Altay'ın zirve yürüyüşü

Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan Altay, söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son verdi. Lige sahasındaki Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, bu maçtan sonra oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı ve 15 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 6 gol gördü. Derbi galibiyetiyle 3. sıraya yükselen Altay, zirve takibini devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, bu hafta yine bir İzmir takımı Menemenspor'u ağırlayacak.

KRAL GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Altay'da ilk 5 haftada gol atamayan Portekizli gol kralı Marco Paixao, son 3 maçta rakip fileleri 5 kez sarsarak kendine geldi. Geçen sezon 29 gol atan Paixao, bu sezon ilk gol sevinçlerini 6'ncı haftadaki Adanaspor deplasmanında yaşadı. Adana ağlarına 2 gol bırakan usta santrfor, Bursaspor'un ardından dün Altınordu karşısında 2 gol daha atmayı başardı.

Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, her maça kazanmak için çıkacaklarını söyledi. "Oyuncularım nasıl bir forma giydiklerinin ve beklentilerin farkında" diyen Karafırtınalar, "Geçen sezon bana biraz daha erken göreve gelseydim takımın farklı yerde olacağı söyleniyordu. Yükümüz çok ağır ama bunu neticelendirelim. Geçen sezon Play-Off'u ucundan yakaladık ama bu sene vura vura gidelim inşallah" diye konuştu. Tüm maçları kazanacak güce ve potansiyele sahip olduklarını vurgulayan tecrübeli hoca, "O gücü hissediyoruz. Hiçbir maçı berabere bitirelim, oyunu tutalım düşüncemiz olmadı, olmayacak. Ofansif futbolu sürdüreceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışan bir takımız. Bunu yine göstereceğiz. Altay'ın hedefi her zaman zirvedir" dedi.

HEDEF HER MAÇI KAZANMAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Geçtiğimiz sene play-off mücadelemiz özellikle 2. yarı sergilediğimiz performansla tüm spor kamuoyunun dikkatini çekti. Son haftalarda Denizlispor ve Gençlerbirliği önünde sergilediğimiz iyi futbolun skora yansımaması ile bu fırsatı kaçırdık. Ancak bu sezon daha arzulu, daha coşkulu ve daha hedefe kilitlenmiş Büyük Altay'ı tüm Türkiye'ye izlettiriyoruz. Hedefimiz Süper Lig" ifadesini kullandı.

İLKLERİN TAKIMI



-UEFA Kupası'nda ilk kez mücadele eden Türk takımı Altay'dır. Aynı zamanda Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübü yine Altay'dır.

-UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nda 3'er kez, Balkan Kupası'nda 2 kez ve İnter-Toto Kupası'nda 1 kez olmak üzere, 9 sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiştir.

-1918'de Altay, İtalyan kulübü Garibaldi'ye karşı yaptığı karşılaşmayı 10-0 gibi bir skorla kazanınca buna çok sinirlenen İtalyan General Konsolosluğu, Garibaldi Futbol Kulübü'nün faaliyetine son verir.

-Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayıp 2 kez kazanan Altay aynı zamanda bu kupayı Anadolu'ya taşıyan ilk takımdır.