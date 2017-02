İstifaname!

Ülker Stadı'na gelen taraftarın turu geçme isteği, sahadaki futbolcularından ve kenardaki teknik heyetten daha fazlaydı.

Yaklaşık 20 bin civarındaki sarı-lacivertli taraftar, sahada adeta yürüyen Fenerbahçe'yi ateşlemek için müthiş bir destek verdi.

Şunu kesinlikle söyleyelim; Fenerbahçeli futbolcular da Advocaat da ilk maçtan hiç ders çıkarmamış. Rakip analiz edilmemiş. Smolov, Krasnodar'ın en etkili silahı. Neden bu oyuncuya sıkı markaj uygulamak aklınıza gelmedi Advocaat!

Rusya'daki ilk maçta golü erken yedin tamam da; dün evinde yine aynı hatayı yaptın! Bu Advocaat, hiç rakip analizi yapmaz mı? Senin turu geçmek için goller bulman gerekirken, amatörce bir hata yüzünden golü yiyorsun! Rusya'da ilk 11 oynattığın Emenike'yi dün kadroya dahi almıyorsun...

Dün Fenerbahçe, Skrtel yüzünden adeta kendi kendine gol attı. Skrtel sonra gitti, Krasnodar'a gol attı. İlk yarıda Smolov'un o net gol pozisyonunda Volkan'ın mucizevi kurtarışı olmasaydı eğer, koca bir kahırdan öteye gitmeyecekti Fenerbahçe için maç!

Sow'un art arda kaçırdığı 3 önemli gol pozisyonundan sonra aradığımız golü bulduk.

Umutlandık tabi ki... Ama Advocaat'ın bu korkak futbol anlayışına ne demeli?

Senin maça çıkmadan önce 2 gole ihtiyacın vardı ama yine rakipten korkup, hücum futbolunu ikinci plana attın. Çift ön libero oynama hastalığını dün de sürdürdün!

Nedir bu korkaklık? Golü yedikten sonra hücum yapmayı hatırladın da skora denge geldi. Smolov, ilk yarıda olduğu gibi ikinci 45'te de İsmail'e çok zor anlar yaşattı, kalemize acımasızca şutlar attı.



Bu kadar korkaklık olmaz!

Rakip ikinci yarıda kalemize yüklenirken, Advocaat her zaman olduğu gibi kenardan maçı yine film gibi izledi. Dün Alper Potuk, forvet arkası yani 10 numara pozisyonunda oynadı. Koca Fenerbahçe'nin 10 numarası Alper! Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncunun her sezon en az 15 asist ve 10 gollük performans göstermesi gerekir.

Alper, futbol hayatı boyunca toplamda ancak bu rakamlara ulaşmıştır. Senin sahada yaratıcı bir 10 numaran olmazsa, 9 yıllık geçmişi olan sıradan bir Rus takımına böyle elenirsin işte!

Oysa siz değil miydiniz Fenerbahçeli yöneticiler;

Pereira'yı getirdiğiniz o sezonda 70 milyon harcayıp, 'Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu' diyen! Hayal satmayı bırakın da, tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarının sesine kulak verin! Kulak tıkamaya devam ederseniz, tribüne gelecek seyirci de bulamazsınız ve bomboş tribünlere oynarsınız!

Bu arada Sow'da büyük düşüş var. İlk yarıda net fırsatları kaçırdı, ikinci yarıda tel tel döküldü. 71'de 3 oyuncu değişiklik hakkını da kullandı Advocaat. Aslında Volkan Şen ve Fernandao'yu oyuna alıp, Şener ve Sow'u çıkaracaktı ama kaleci Volkan da sakatlanınca Fabiano'yu da sahaya sürmek zorunda kaldı Hollandalı hoca.

İki Krasnodar maçında da gördük ki;

Advocaat'ın ne bir hücum felsefesi var; ne de taktik anlayışı! Tamamen işi şansa kalmış, tesadüfler futbolunu oynayan oyuncular topluğu görüntüsünde Fenerbahçe sahada! 'Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?' sorusunun cevabı artık ortada ve belli! Tribünler, 'Yönetim istifa!' diye bağırıyor! Ama dün, tarih yerine hüsran yazan Fenerbahçeli futbolcular, sanki futbolculuk mesleğinden istifa etmiş gibi mücadele ettiler. Ya Advocaat! Onun hiç mi hatası yok! Yönetim istifa edip, Advocaat kalsın mı yani?

Hasta kan kaybediyor; operasyon şart!

Olan 25 milyon Fenerbahçe taraftarına oluyor!

Onlar bu başarısızlık tablosunu hiç mi hiç haketmiyor!