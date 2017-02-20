Yok, yok, yok!

Korkaklar asla zafer kazanamaz!

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerin Başakşehir ve Galatasaray 2'şer puan kaybetmiş. Sen evinde oynuyorsun, kazanman gerek.

Ama sen savunma ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkıyorsun.

Üstelik de Stoch ve van der Wiel gibi daha önceki haftalarda hiç şans vermediğin iki oyuncu ile maça başlayarak risk alıyorsun.

Maç boyunca kenardan 90 dakikayı bir film gibi izliyorsun. Cesurca bir hamle yapamıyorsun! Çünkü kaybetmekten korkuyorsun! Ya oyunun son bölümünde maçın en iyisi Volkan Şen'i çıkarıp, Hasan Ali'yi sahaya sürmene ne demeli?

Dün Fenebahçe, 2 puanı Advocaat'ın korkak oyun anlayışı yüzünden kaybetti! Olan 25 milyon Fenerbahçe taraftarına oldu yine!

Daha Advocaat geldiği ilk gün söyledim, Advocaat seçiminin yanlış olduğunu...

Ve A Spor'da o gün "Advocaat, Pereira kadar puan toplayamayacak' dedim. Sonuç ortada!

Geçen sezon Pereira'lı Fenerbahçe, 21. hafta sonunda 49 puan toplayıp 2. sırada yer almıştı. Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe'nin bu sezon 21. hafta sonunda ise 37 puanı var. 12 puan gerisinde kalmış Pereira'nın!

Fenerbahçe taraftarı, Pereira'yı arar duruma geldi. Ve dün Ülker Stadı'na gelen az sayıda taraftar (12 bin 107 seyirci) 'yönetim istifa' diyerek Kadıköy'ü adeta inletti!

Advocaat, Krasnodar yenilgisinin acısını takımda dev bir rotasyon yaparak çıkardı. Aslında Fenerbahçe'yi cezalandırdı.

İsmail Köybaşı, van der Wiel, Stoch nereden çıktı? Ya da bu oyuncuları neden daha önce görmedin de Kasımpaşa maçı öncesinde gördün?

Çelişki üzerine çelişki!

Fenerbahçe net gol pozisyonuna giremez hale geldi Advocaat yüzünden.



Bu mu büyük hoca?

Çünkü hocanın hedefi küçük! Bir puan bile mutlu ediyor Hollandalı hocayı.

Fenerbahçe gibi büyük bir takımı çalıştırdığının farkında bile değil! Bir kez olsun 'Şampiyon olacağız' deme cesaretini gösteremedi. Kalkmışlar hala 'Advocaat büyük hoca' diyorlar. Bunu diyenler de Fenerbahçeli yorumcular! Vay be büyük hocaymış.

Ben Advocaat'ın kenardan yaptığı hamleler ile bir maçı çevirdiğini daha göremedim. Taktiği yok, oyun planı yok. Heyecanı da yok!

14 haftadır yok saydığı Stoch'u oynatmak, 'Kendilerine takım bulsunlar' dediği Emenike'yi Krasnodar, van der Wiel'i de Kasımpaşa maçında oynatmak mı büyük hocalık?

Advocaat'ın elinde şaaşalı Fenerbahçe kadrosu adeta oyuncağa döndü! Ve ne acıdır ki, hocaya en ufak bir müdahale eden yok! 'Hocam sen ne yapıyorsun?

Saçmalık bu!' diyen de yok! Kördüğüm ettin koca Fenerbahçe'yi be!

Cesaretsiz zafer olmaz!

Hedefi olmayan gemiye de hiçbir rüzgar yardım etmez.

Advocaat, yenilmekten korkan bir çalıştırıcı.

Daha da kötüsü, Advocaat'ın şampiyonluk gibi bir hedefi de yok!

Dünkü maçtan sonra da zaten 'Şampiyon olmamız artık çok zor!' dedi.

Bu Fenerbahçe, hocası olmadan bile daha iyi oynar ve daha başarılı sonuçlar alır.

Soruyorum size: Advocaat ne verdi Fenerbahçe'ye?

25 milyonluk dev bir koro halinde 'Koca bir hiç!' dediğinizi duyar gibiyim.

Doğru cevap...

Yazık! Çok yazık!