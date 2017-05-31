Demba Ba'dan sahur programında transfer sözleri
31 Mayıs 2017, Çarşamba
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Beşiktaş'ın Senegalli futbolcusu Demba Ba, Fatih Camii avlusunda bir televizyon programının Sahur Sohbetleri yayınına konuk oldu. Programda sorulan "Beşiktaş'ta kalacak mısın. Eğer kalmazsan Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna ""Galatasaray'a imza atmayacağım. Beşiktaş'ta kalacak mıyım, bakacağız" yanıtını verdi.
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