Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un formasını giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Almanya'da yayın yapan Sky kanalında konu oldu! İsminin zor söylemesi nedeniyle kanalın spikerlerine ve çalışanlarına genç oyuncunun ismi okutulmaya çalışıldı. Bunun sonucunda ortaya komik anlar çıktı!