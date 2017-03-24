Aboubakar'dan muhteşem gol
24 Mart 2017, Cuma
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Beşiktaş'ın yaramaz golcüsü Vincent Aboubakar, Kamerun'un Tunus ile karşılaştığı hazırlık maçında gözlerin pasını silen bir gole imza attı.
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