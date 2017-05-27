Haydi İpekçi’ye
G.Saray ile Anadolu Efes serisinde yarı finale çıkacak takım bu akşam belli olacak. Abdi İpekçi’deki kritik maç saat 20.00’de..
ATAMAN DESTEK İSTEDİ
İki takım arasındaki ilk maçı 95-85 Anadolu Efes, ikinci mücadeleyi ise 73-63 Galatasaray Odeabank kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın koçu Ergin Ataman, taraftarlardan salonu doldurmalarını isteyerek, "Onların desteğiyle yarı finale çıkmak için mücadele vereceğiz. Taraftarımız yanımızda olursa Efes'i bir kez daha yenebiliriz" diye konuştu.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:49
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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