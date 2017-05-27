 Haydi İpekçi’ye – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Haydi İpekçi’ye

    Haydi İpekçi’ye

    G.Saray ile serisinde yarı finale çıkacak takım bu akşam belli olacak. Abdi İpekçi’deki kritik maç saat 20.00’de..

    Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, bu akşam karşı karşıya gelecek. 1-1'lik seride kazanan takım yarı finalde Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi olacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 'in ev sahipliğinde oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlıyor.

    ATAMAN DESTEK İSTEDİ
    İki takım arasındaki ilk maçı 95-85 Anadolu Efes, ikinci mücadeleyi ise 73-63 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın koçu Ergin Ataman, taraftarlardan salonu doldurmalarını isteyerek, "Onların desteğiyle yarı finale çıkmak için mücadele vereceğiz. Taraftarımız yanımızda olursa Efes'i bir kez daha yenebiliriz" diye konuştu.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:49
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