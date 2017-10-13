Yükseliş dönemi
7 haftada 9 puan alınması hayal kırıklığı oluştursa da Ersun Yanal, “Derslerimizi aldık. Bu takım şampiyon olacak ve bunu benim kadar isteyen kimse yoktur” dedi
50. yılda şampiyonluk hedefi ile yola çıkan, tarihinin en iyi kadrosunu kuran Trabzonspor'da ilk 7 haftada sadece 9 puan alınabilmesi hayal kırıklığı oluşturmuş durumda. Beşiktaş derbisi dahil bazı maçlarda güzel futbol örnekleri sergilenmesi ve zorlu fikstürün geride kalması camiaya umut veriyor. Tüm bordo-mavili camia artık takımdan patlama ve seri galibiyetler bekliyor. Teknik direktör Ersun Yanal da şu ana kadar istediklerini elde edemeklerini ama her şeyin yakın bir zamanda değişeceğinin müjdesini verdi. Yanal, "50.yıldayız ve geçen yıldan gelen birikim sonrasında herkesin aklında tabii ki bu yıl şampiyonluk var. Belki inişler çıkışlar oldu ama biz ayakta kalmasını bildik. Herkes de bilsin ki, şampiyonluğu benden fazla kimse isteyemez. Beşiktaş derbisinde herkes gücümüzü ve kalitemizi gördü. Biz buyuz. Bunun için asla pes etmeden, yola devam edeceğiz" dedi.
BİZE HELVA YAPMAK KALIYOR
BORDO-mavili hoca şöyle devam etti: "Evet, Alanya maçı bizim için gerçekten travmaydı. Trabzonspor gibi bir takımın yaşamaması ve yaşatmaması gereken acı bir yenilgi. Ders alınacak bir sonuç. Bunu oyuncularım da ben de aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Geçmişe takılı kalmak bize bir şey kazandırmaz. Tabii ki çözmemiz gereken sıkıntılar var. Milli arada bu yönde çalışmalarımız oldu. Kısa sürede iki yönlü oyunda başarılı bir takım kimliği oluşacak. Biz üzerine koyarak, devam ediyoruz. Zamanla gerçek Trabzon ortaya çıkacak. Kulüpte her şey var artık, bize helva yapmak kalıyor. Trabzonspor'un ağırlığını hepimiz biliyoruz ve bu takım zirveye çıkacak. Bunun sözünü verebilirim."
BİZE HELVA YAPMAK KALIYOR
BORDO-mavili hoca şöyle devam etti: "Evet, Alanya maçı bizim için gerçekten travmaydı. Trabzonspor gibi bir takımın yaşamaması ve yaşatmaması gereken acı bir yenilgi. Ders alınacak bir sonuç. Bunu oyuncularım da ben de aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Geçmişe takılı kalmak bize bir şey kazandırmaz. Tabii ki çözmemiz gereken sıkıntılar var. Milli arada bu yönde çalışmalarımız oldu. Kısa sürede iki yönlü oyunda başarılı bir takım kimliği oluşacak. Biz üzerine koyarak, devam ediyoruz. Zamanla gerçek Trabzon ortaya çıkacak. Kulüpte her şey var artık, bize helva yapmak kalıyor. Trabzonspor'un ağırlığını hepimiz biliyoruz ve bu takım zirveye çıkacak. Bunun sözünü verebilirim."
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
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İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
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Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
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Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
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