Kombineler satışta
2017-18 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine kartlar bugün saat 11.00'de satışa çıkacak.
İşte fiyatlar: Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok 6 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) 900 lira, kategori 5 (Doğu 3) 700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira. Kombine fiyatlarında kadınlara yüzde 50, öğrencilere yüzde 30 indirim uygulanacak.
FİYATLAR SABİTLENDİ
Bordo-mavili takımda yeni sezonda derbi dışındaki maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları da açıklandı. Tüm maçlarda sabit olacağı belirtilen fiyatlar şu şekilde: Platinum B Blok 425 lira, Platinum A-C Blok 400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, kategori 1 (Batı 1) 90 lira, kategori 2 (Batı 2) 70 lira, kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, kategori 4 (Doğu 2) 50 lira, kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, kategori 6 (kale arkaları) 25 lira.
FİYATLAR SABİTLENDİ
Bordo-mavili takımda yeni sezonda derbi dışındaki maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları da açıklandı. Tüm maçlarda sabit olacağı belirtilen fiyatlar şu şekilde: Platinum B Blok 425 lira, Platinum A-C Blok 400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, kategori 1 (Batı 1) 90 lira, kategori 2 (Batı 2) 70 lira, kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, kategori 4 (Doğu 2) 50 lira, kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, kategori 6 (kale arkaları) 25 lira.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
Kombineler satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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