Kombineler satışta

2017-18 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak kombine kartlar bugün saat 11.00'de satışa çıkacak.

İşte fiyatlar: Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok 6 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) 900 lira, kategori 5 (Doğu 3) 700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira. Kombine fiyatlarında kadınlara yüzde 50, öğrencilere yüzde 30 indirim uygulanacak.



FİYATLAR SABİTLENDİ

Bordo-mavili takımda yeni sezonda derbi dışındaki maçlarda geçerli olacak bilet fiyatları da açıklandı. Tüm maçlarda sabit olacağı belirtilen fiyatlar şu şekilde: Platinum B Blok 425 lira, Platinum A-C Blok 400 lira, VIP Gold 300 lira, VIP Silver 250 lira, kategori 1 (Batı 1) 90 lira, kategori 2 (Batı 2) 70 lira, kategori 3 (Doğu 1) 60 lira, kategori 4 (Doğu 2) 50 lira, kategori 5 (Doğu 3) 40 lira, kategori 6 (kale arkaları) 25 lira.