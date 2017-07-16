 Muharrem Usta yetişti – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    yetişti

    Muharrem Usta yetişti
    Başkan , dün akşam saatlerinde Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında yapılan kampa geldi. Usta, bordomavili takımın Macaristan'ın MTK Budapeşte ile oynadığı ilk hazırlık maçının son 20 dakikasına yetişebildi. Ardından teknik direktör Ersun Yanal ile transfer zirvesi gerçekleştiren Usta, listedeki isimlerin son durumları hakkında bilgi verdi ve önümüzdeki hafta iki oyuncunun alınacağını müjdeledi.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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