 Şen’e ret – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Şen’e ret

    Şen’e ret
    Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , Karadeniz ekibine önerildi. Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de bordo-mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu taraftarın tepki göstermesi nedeniyle veto etti. Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında Fırtına'da forma giymiş (57 maç, 7 gol) ve Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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