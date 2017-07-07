Juraj Kucka Trabzon’da
Trabzonspor bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Juraj Kucka'yı kadrosuna katmayı başardı. Bordo-mavili ekip, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un yeni transferi Juraj Kucka geliyor! pic.twitter.com/W5rwfz1LEY— Fotomaç (@fotomac) 6 Temmuz 2017
BAŞKAN USTA MÜJDELEDİ
Başkan Muharrem Usta, dün gece yarısı Kucka'nın Trabzonspor uçağına binerken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı. Usta ayrıca "Çeşitli nedenlerden çok uzadı" dedikten sonra "Yolculuk vakti" mesajını paylaştı. Özel uçağın uçuş izinlerinin gecikmesi nedeniyle sabaha karşı İstanbul'a inen Kucka, havalimanında uyuma pahasına kendisini bekleyen Trabzonsporlu taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşma sağlanan Slovak orta sahanın bugün sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Kucka ile daha sonra 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kucka'nın Trabzon'da kulüp ve antrenman tesislerini gezdikten sonra Trabzonspor'un Macaristan kampına katılacağı belirtildi. Sky İtalia, Trabzonspor'un bu transfer için Milan'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini iddia etti. Kariyerine ülkesinde Podbrezova takımında başlayan Juraj Kucka, sırasıyla Ruzomberok, Sparta Prag, Genoa ve son olarak AC Milan takımlarında görev yaptı.
TRABZONSPOR KUCKA'YI AÇIKLADI
50. yılında güçlü bir kadro kurarak lige damga vurmak isteyen Trabzonspor, bombayı patlattı. Milan forması giyen Slovak futbolcu Juraj Kucka'yı kadrosuna dahil eden bordo-mavili takım, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kucka'nın fotoğrafını akşam saatlerinde paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı. Usta, "Çeşitli nedenlerle çok uzadı" dedikten sonra "Yolculuk vakti" diyerek Kucka'nın Trabzonspor uçağına biniş fotoğrafını kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı. Trabzonsporlu taraftarlar, Muharrem Usta'nın paylaşımının altına yüzlerce yorum bırakırken, gerçekleşen transferden dolayı da oldukça mutlu olduklarını yazan mesajlar attı. Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, "AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
68 MAÇTA 5 GOL 6 ASİST
İki yıldır Serie A'nın güçlü ekibi Milan'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2015-16 sezonunda 35 maçta 1 gol, 4 asist, geçen sezon ise 33 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Esas mevkisi ön libero olan Juraj Kucka, orta sahanın diğer mevkilerinde de oynayabiliyor. 1.86 boyundaki oyuncu, bitmeyen enerjisi ve mücadeleci ve hırslı stili ile tanınıyor. Kucka'nın Trabzonspor'a orta sahada büyük güç katması bekleniyor.
56 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Slovakya Milli Takımı'nın değişmez oyuncuları arasında yer alan Kucka, 56 kez milli formayı giydi. Orta sahada rakiplerine bir kene gibi yapışan yıldız, fırsat buldukça hücuma da destek veren, aralara girip gol kovalayan bir yapıda.
İLK ÖNCE 'FOTOMAÇ' DUYURDU
Türkiye'nin en çok satan spor gazetesi Fotomaç, Juraj Kucka transferiyle farkını bir kez daha ortaya koydu. Transfer haberciliğinde de rakiplerine fark atan FOTOMAÇ, Trabzonspor'un Slovak orta saha ile ilgilendiğini Türk basınında en önce okuyucularına duyurmuştu. Bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşadık. Hep söylediğimiz gibi, transfer haberleri FOTOMAÇ'tan izlenir.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 1
Yorum
Azerbaycan --Bakı???????? Fenerbahcede çok iyi işler yapar bu söyliyim??????????
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Boyumun kısa olması avantaj
Toplam 1
Yorum
fbli aradığmız savaşçı futbolcu savaşırsa iş yapar.
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Rodallega da Macaristan kampına katıldı
Toplam 3
Yorum
Musti Adamın hası şans daha fazla verilmesi lazim
Juraj Kucka Trabzon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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