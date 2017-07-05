 Boca: Medel çok pahalı – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Boca: Medel çok pahalı

    Boca: Medel çok pahalı
    Trabzonspor'un transferinde önündeki en büyük engel Boca Juniors olarak görülüyordu. Ancak Boca Juniors'un başkanı Daniel Angelici, Medel'den 'feda' istiyor. Angelici "Bizde oynamak istiyorsa ücretini kesin indirmeli" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:46
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