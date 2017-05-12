Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor
Genel Sekreter Gençağa Meriç, ligin son 2 haftasında aldıkları sonuçların ardından eleştirilen bordomavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal'a haksızlık yapıldığını söyledi. Ligin ikinci bölümünde en çok puan toplayan takım olduklarını belirten Meriç, "Eleştiriler haksız. Yanal hocamızın yanındayız" diye konuştu.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
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Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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