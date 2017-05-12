 Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor

    Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor
    Genel Sekreter Gençağa Meriç, ligin son 2 haftasında aldıkları sonuçların ardından eleştirilen bordomavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal'a haksızlık yapıldığını söyledi. Ligin ikinci bölümünde en çok puan toplayan takım olduklarını belirten Meriç, "Eleştiriler haksız. Yanal hocamızın yanındayız" diye konuştu.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.