Yanal’a haksız eleştiri yapılıyor

Genel Sekreter Gençağa Meriç, ligin son 2 haftasında aldıkları sonuçların ardından eleştirilen bordomavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal'a haksızlık yapıldığını söyledi. Ligin ikinci bölümünde en çok puan toplayan takım olduklarını belirten Meriç, "Eleştiriler haksız. Yanal hocamızın yanındayız" diye konuştu.