 Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza

    Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de kaleci olkan Babacan'ın sözleşmesi 4 yıl daha uzatıldı.

    Milli Takım ve turuncu-mavili formayla adından söz ettiren Volkan, 4 yıl daha Başakşehir'de görev alacak. 2014'te bu kulübe giden 28 yaşındaki kaleci, 95 maçta 88 gol yerken, 39 mücadelede kalesini gole kapattı. A Milli Futbol Takımı ile Euro 2016'da da boy gösteren , 25 kez milli oldu

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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