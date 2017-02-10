Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza

Milli Takım ve turuncu-mavili formayla adından söz ettiren Volkan, 4 yıl daha Başakşehir'de görev alacak. 2014'te bu kulübe giden 28 yaşındaki kaleci, 95 maçta 88 gol yerken, 39 mücadelede kalesini gole kapattı. A Milli Futbol Takımı ile Euro 2016'da da boy gösteren Volkan Babacan, 25 kez milli oldu