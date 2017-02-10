Kaleci Volkan'dan 4 yıllık imza
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'de kaleci olkan Babacan'ın sözleşmesi 4 yıl daha uzatıldı.
Milli Takım ve turuncu-mavili formayla adından söz ettiren Volkan, 4 yıl daha Başakşehir'de görev alacak. 2014'te bu kulübe giden 28 yaşındaki kaleci, 95 maçta 88 gol yerken, 39 mücadelede kalesini gole kapattı. A Milli Futbol Takımı ile Euro 2016'da da boy gösteren Volkan Babacan, 25 kez milli oldu
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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