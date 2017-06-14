Lindelöf, Manchester United'da!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile 4+1 yıllık anlaşma yaptı.
Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Lindelöf ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, bir yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.
22 yaşındaki futbolcunun önünde çok güzel bir gelecek olduğunu belirten Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, "Lindelöf çok yetenekli bir genç. Kadro derinliğine ihtiyacımız vardı. Bu yaz ilk transferimiz Lindelöf oldu." ifadelerini kullandı.
Benfica'da oynadığı dönemde çok mutlu olduğunu aktaran Lindelöf ise "Premier Lig ve Old Trafford'da Mourinho için oynamayı dört gözle bekliyorum. Zaferler kazanmak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.
İsveç Milli Takımı'nın formasını da giyen defans oyuncusu, geçen sezon Benfica'da oynadığı 47 maçta bir gole imza attı.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:59
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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