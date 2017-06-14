 Lindelöf, Manchester United'da! – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Lindelöf, 'da!

    Lindelöf, Manchester United'da!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile 4+1 yıllık anlaşma yaptı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Lindelöf ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, bir yıl opsiyon hakkı olduğu da kaydedildi.

    22 yaşındaki futbolcunun önünde çok güzel bir gelecek olduğunu belirten Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, "Lindelöf çok yetenekli bir genç. Kadro derinliğine ihtiyacımız vardı. Bu yaz ilk transferimiz Lindelöf oldu." ifadelerini kullandı.

    Benfica'da oynadığı dönemde çok mutlu olduğunu aktaran Lindelöf ise "Premier Lig ve Old Trafford'da Mourinho için oynamayı dört gözle bekliyorum. Zaferler kazanmak için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    İsveç Milli Takımı'nın formasını da giyen defans oyuncusu, geçen sezon Benfica'da oynadığı 47 maçta bir gole imza attı.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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