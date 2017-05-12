 Serdar Gürler imzaya yakın – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    imzaya yakın

    Serdar Gürler imzaya yakın

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, başarılı futbolcusu ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya yaklaştı.

    , AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri ile kırmızı-siyahlı kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ve ufak pürüzlerin kaldığını söyledi.

    Kendisinin de takımında kalmayı ve uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giymeyi istediğini dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Rakam konusunda bir fark var. Gençlerbirliği'nde bu sezon güzel işler başardık. Hocamızın bunda payı çok. Bekliyorum. Sözleşmemi uzatma konusunda ufak pürüzler var. Elbette kulübümde kalmak isterim. Menajerim görüşmeye devam ediyor. Kısa zamanda bu sürecin sonuçlanacağını ve gündemimizden kalkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    , Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde 13 gol kaydetti.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Gürler imzaya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.