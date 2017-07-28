 Kaderabek 4 yıl uzattı – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Kaderabek 4 yıl uzattı

    Kaderabek 4 yıl uzattı
    Bir süre önce Galatasaray'nı gündemine gelen , kulübüyle sözleşmesini uzattı. Hoffenheim'la 2021'e kadar nikah tazeleyen 25 yaşındaki futbolcunun menajeri, daha önce sarı-kırmızılı takımın ilgisini "Galatasaray, kulübüne 6 milyon euro teklifte bulunmuştu" diyerek açıklamıştı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:21
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