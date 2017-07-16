 Çok canlar yanar! – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Çok canlar yanar!

    Çok canlar yanar!

    hezimeti sonrasında G.Saray'da sular durulmuyor...

    Göreve geldiği dönemde, "Avrupa'ya gidemezsek, seni kimse tutamaz" diyerek Tudor'a hedef gösteren Başkan Dursun Özbek, bir benzerini İsveç dönüşü yaptı. Dönüş yolunda sohbet ettiği Hırvat teknik adama, "Bu turu geçmek hayati önem taşıyor. Turu geçemezsek çok canlar yanar" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:47
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