Whatsapp’tan isyan!

G.Saraylı bazı yöneticiler, şok yenilgi sonrası Whatsapp grubunda dertleşti.

İşte o konuşmalar:



Haftaya elenirsek ne olacak?

Tudor'u yol yakınken kovalım. F.Bahçe geçen sezon Pereira'yı geç kovduğu için ne hallere düştü, gördük.

Hoca konusunu masaya yatırmalıyız.

Allah aşkına yine Lucescu'yu konuşmayalım.

Luce'yi konuşmayalım da kimi konuşalım?