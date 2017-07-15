Whatsapp’tan isyan!
G.Saraylı bazı yöneticiler, şok yenilgi sonrası Whatsapp grubunda dertleşti.
Haftaya elenirsek ne olacak?
Tudor'u yol yakınken kovalım. F.Bahçe geçen sezon Pereira'yı geç kovduğu için ne hallere düştü, gördük.
Hoca konusunu masaya yatırmalıyız.
Allah aşkına yine Lucescu'yu konuşmayalım.
Luce'yi konuşmayalım da kimi konuşalım?
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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